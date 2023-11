Levi Strauss & Co. to amerykańska firma odzieżowa znana na całym świecie z marki dżinsów Levi's. Została założona w maju 1853 roku, kiedy niemiecko-żydowski imigrant Levi Strauss przeprowadził się z Buttenheim w Bawarii do San Francisco w Kalifornii, aby otworzyć oddział nowojorskiego biznesu towarów suchych swoich braci na zachodnim wybrzeżu. Choć korporacja jest zarejestrowana w Delaware, główna siedziba firmy mieści się w Levi's Plaza w San Francisco.

Strona internetowa: levi.com

