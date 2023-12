Udemy, Inc. to amerykańska platforma edukacyjna online skierowana do dorosłych i studentów. Została założona w maju 2010 roku przez Erena Bali, Gagana Biyani i Oktaya Caglara. Według stanu na styczeń 2020 r. na platformie jest ponad 35 milionów uczniów i 57 000 instruktorów prowadzących kursy w ponad 65 językach. Na kursy zapisało się ponad 400 milionów osób. Studenci i instruktorzy pochodzą z ponad 180 krajów, a 2/3 uczniów mieszka poza Stanami Zjednoczonymi. Studenci biorą udział w kursach głównie w celu doskonalenia umiejętności związanych z pracą. Niektóre kursy generują punkty do certyfikacji technicznej. Udemy dołożyło wszelkich starań, aby przyciągnąć trenerów korporacyjnych, którzy chcą stworzyć zajęcia dla pracowników swojej firmy. Od 2020 r. w witrynie dostępnych jest ponad 130 000 kursów. Siedziba Udemy znajduje się w San Francisco w Kalifornii, a biura w Denver w Kolorado; Dublin, IE; Ankara, TR; Sao Paulo, BR; i Gurgaon, IN.

Strona internetowa: udemy.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Udemy. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.