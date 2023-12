Google Photos

Zdjęcia Google to usługa udostępniania i przechowywania zdjęć opracowana przez Google. Został ogłoszony w maju 2015 roku i oddzielony od Google+, dawnej sieci społecznościowej firmy. Zdjęcia Google zapewniają użytkownikom bezpłatne, nieograniczone miejsce na zdjęcia o rozdzielczości do 16 megapikseli i filmy o rozdzielczości do 1080p. Usługa automatycznie analizuje zdjęcia, identyfikując różne cechy wizualne i tematykę. Użytkownicy mogą wyszukiwać na zdjęciach wszystko, a usługa zwraca wyniki z trzech głównych kategorii: Ludzie, Miejsca i Rzeczy. Komputerowa wizja Zdjęć Google rozpoznaje twarze (nie tylko ludzi, ale także zwierząt domowych), grupując podobne (ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych krajach ze względu na przepisy dotyczące prywatności); punkty orientacyjne geograficzne (takie jak Wieża Eiffla); i tematyka, w tym urodziny, budynki, zwierzęta, jedzenie i nie tylko. Różne formy uczenia maszynowego w usłudze Zdjęcia umożliwiają rozpoznawanie zawartości zdjęć, automatyczne generowanie albumów, animowanie podobnych zdjęć w szybkie filmy, wydobywanie wspomnień z przeszłości w znaczących momentach oraz poprawianie jakości zdjęć i filmów. W maju 2017 r. Google ogłosił kilka aktualizacji Zdjęć Google, w tym przypomnienia i sugestie udostępniania zdjęć, udostępniane biblioteki zdjęć między dwoma użytkownikami oraz albumy fizyczne, przy czym Zdjęcia automatycznie sugerują kolekcje na podstawie twarzy, lokalizacji, podróży lub innego rozróżnienia. Zdjęcia Google działają jako kopia zapasowa podczas wysyłania zdjęć lub w terminologii Google „Udostępnione”. Jest to po prostu popularne narzędzie do tworzenia kopii zapasowych zdjęć udostępnianych w mediach społecznościowych lub innych platformach lub aplikacjach. Zdjęcia Google zyskały uznanie krytyków po oddzieleniu ich od Google+ w 2015 r. Recenzentom spodobała się zaktualizowana usługa Zdjęcia ze względu na technologię rozpoznawania, wyszukiwanie, aplikacje i czas ładowania. Niemniej jednak wyrażono obawy dotyczące prywatności, w tym motywację Google do tworzenia usługi, a także jej powiązania z rządami i możliwe przepisy wymagające od Google przekazania całej historii zdjęć użytkownika. Zdjęcia Google cieszą się dużym zainteresowaniem wśród użytkowników. Osiągnął 100 milionów użytkowników po pięciu miesiącach, 200 milionów po roku i 500 milionów w maju 2017 r., a Google ogłosił, że codziennie do usługi przesyłanych jest ponad 1,2 miliarda zdjęć, a łączna liczba wszystkich przesłanych treści wynosi ponad 13,7 petabajty pamięci. Dla porównania na koniec 2017 roku całe Archiwum Internetowe liczyło prawie 40 petabajtów. W 2019 roku Zdjęcia Google osiągnęły poziom 1 miliarda użytkowników.

