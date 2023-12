Wasabi Technologies, Inc. to dostawca usług przechowywania obiektów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Sprzedaje jeden produkt, usługę przechowywania obiektów o nazwie Wasabi Hot Cloud Storage. Firma została założona we wrześniu 2015 r., a w maju 2017 r. wprowadziła na rynek swój produkt do przechowywania danych w chmurze. Współzałożycielami firmy są David Friend i Jeff Flowers. Friend, który jest dyrektorem generalnym firmy, twierdzi, że oprogramowanie „zarządza sposobem przechowywania i organizowania informacji przez sprzęt centrum danych”, co zapewnia szybki odczyt i zapis danych.

Strona internetowa: wasabisys.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Wasabi. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.