Lever to amerykańska firma zajmująca się oprogramowaniem z siedzibą w San Francisco w Kalifornii, która zapewnia system śledzenia kandydatów do rekrutacji. Została założona w 2012 roku przez Sarah Nahm, Nate'a Smitha i Randala Truonga. Lever zebrał 2,8 mln dolarów w rundzie początkowej we wrześniu 2012 r., 10 mln dolarów w rundzie serii A w październiku 2014 r. i kolejne 20 mln dolarów w rundzie serii B w styczniu 2016 r. W lipcu 2017 r. Lever zebrał 40 mln dolarów, zwiększając swoje całkowite finansowanie do 70 milionów dolarów. Jest wspierany przez radę doradczą, w skład której wchodzą Aaron Levie, dyrektor generalny Box, Marissa Mayer, dyrektor generalny Yahoo! i Jeremy Stoppelman, dyrektor generalny Yelp.

Strona internetowa: lever.co

