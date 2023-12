Greenhouse Software (powszechnie znana jako Greenhouse) to amerykańska firma technologiczna z siedzibą w Nowym Jorku, która dostarcza oprogramowanie rekrutacyjne jako usługę. Została założona w 2012 roku przez Daniela Chaita i Jona Strossa. Firma zebrała 2,7 mln dolarów w rundzie początkowej w 2013 r., 7,5 mln dolarów w rundzie serii A w 2014 r., 13,6 mln dolarów w rundzie serii B w 2015 r., 35 mln dolarów w rundzie serii C w 2015 r. i 50 mln dolarów w rundzie serii D w 2018 r. Firma badawcza CB Insights w badaniu zleconym przez The New York Times umieściła Greenhouse wśród pięćdziesięciu startupów, które według przewidywań staną się jednorożcami, czyli firm o wycenie co najmniej 1 miliard dolarów.

Strona internetowa: greenhouse.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Greenhouse. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.