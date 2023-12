Squarespace, Inc. to prywatna amerykańska firma z siedzibą w Nowym Jorku. Dostarcza oprogramowanie jako usługę do tworzenia i hostingu witryn internetowych, a także umożliwia użytkownikom korzystanie z gotowych szablonów witryn internetowych oraz elementów typu „przeciągnij i upuść” w celu tworzenia i modyfikowania stron internetowych. W 2004 roku Anthony Casalena założył Squarespace jako usługę hostingu blogów, jeszcze podczas studiów na Uniwersytecie Maryland. Był jej jedynym pracownikiem do 2006 roku, kiedy to osiągnął przychody w wysokości 1 miliona dolarów. Firma rozrosła się z 30 pracowników w 2010 r. do 550 w 2015 r. Do 2014 r. zebrała łącznie 78,5 mln dolarów kapitału wysokiego ryzyka; dodano narzędzia handlu elektronicznego, usługi nazw domen i analizy; i zastąpił backend kodowania funkcjami przeciągania i upuszczania.

Strona internetowa: squarespace.com

