BambooHR to amerykańska firma technologiczna, która dostarcza oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi jako usługę. Założona w 2008 roku przez Bena Petersona i Ryana Sandersów firma ma siedzibę w Lindon w stanie Utah. Usługi BambooHR obejmują system śledzenia kandydatów i moduł śledzenia świadczeń pracowniczych. W 2019 roku Gadjo C Sevilla i Brian T. Horowitz napisał w PC Magazine, że BambooHR jest „droższy od produktów konkurencyjnych” i „pozbawiony funkcji zarządzania korzyściami (BA) w porównaniu z rozwiązaniami konkurencyjnymi”, ale jego „solidny zestaw funkcji i przyjazny dla użytkownika interfejs plasują go na szczycie naszych lista".

Strona internetowa: bamboohr.com

