Google Play, dawniej Android Market, to usługa dystrybucji cyfrowej obsługiwana i rozwijana przez firmę Google. Służy jako oficjalny sklep z aplikacjami dla urządzeń z „certyfikowanym przez Google” systemem operacyjnym Android, umożliwiający użytkownikom przeglądanie i pobieranie aplikacji opracowanych przy użyciu zestawu Android Software Development Kit (SDK) i opublikowanych za pośrednictwem Google. Google Play pełni także funkcję sklepu z multimediami cyfrowymi, oferującego muzykę, książki, filmy i programy telewizyjne. Wcześniej oferowała sprzęt Google do zakupu aż do wprowadzenia oddzielnego internetowego sklepu ze sprzętem – Google Store – 11 marca 2015 r., a także oferowała publikacje informacyjne i czasopisma przed modernizacją Google News 15 maja 2018 r. Aplikacje są dostępne w Google Play bezpłatnie lub za opłatą. Można je pobrać bezpośrednio na urządzenie z systemem Android poprzez autorską aplikację mobilną Sklep Play lub instalując aplikację na urządzeniu ze strony Google Play. Aplikacje wykorzystujące możliwości sprzętowe urządzenia mogą być kierowane do użytkowników urządzeń wyposażonych w określone komponenty sprzętowe, takie jak czujnik ruchu (w przypadku gier zależnych od ruchu) lub przedni aparat (do wideorozmów online). W 2016 roku ze sklepu Google Play pobrano ponad 82 miliardy aplikacji, a w 2017 roku opublikowano ponad 3,5 miliona aplikacji. Było to przedmiotem wielu problemów związanych z bezpieczeństwem, w wyniku których złośliwe oprogramowanie było zatwierdzane i przesyłane do sklepu oraz pobierane przez użytkowników , o różnym stopniu nasilenia. Google Play został uruchomiony 6 marca 2012 r., łącząc Android Market, Google Music i Google eBookstore pod jedną marką, co oznacza zmianę w strategii dystrybucji cyfrowej Google. Usługi dostępne w Google Play to Książki Google Play, Gry Google Play, Filmy i telewizja Google Play oraz Muzyka Google Play, a wcześniej Kiosk Google Play, zanim całkowicie wycofano je z Google Play w listopadzie 2018 r. Po zmianie marki Google stopniowo rozszerzał wsparcie geograficzne dla każdej z usług.

Strona internetowa: play.google.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Google Play. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.