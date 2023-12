Amazon.com, Inc. to amerykańska międzynarodowa firma technologiczna z siedzibą w Seattle w stanie Waszyngton. Amazon koncentruje się na handlu elektronicznym, przetwarzaniu w chmurze, cyfrowym streamingu i sztucznej inteligencji. Jest uważana za jedną z firm technologicznych Wielkiej Czwórki, obok Google, Apple i Facebooka. Nazywa się ją „jedną z najbardziej wpływowych sił gospodarczych i kulturalnych na świecie”, a także najcenniejszą marką na świecie. Amazon jest znany z zakłócania ugruntowanych gałęzi przemysłu poprzez innowacje technologiczne i masową skalę. Jest to największy na świecie rynek internetowy, dostawca asystentów AI, platforma do transmisji strumieniowej na żywo i platforma przetwarzania w chmurze mierzona przychodami i kapitalizacją rynkową. Amazon jest największą firmą internetową na świecie pod względem przychodów. Jest drugim co do wielkości prywatnym pracodawcą w Stanach Zjednoczonych i jedną z najcenniejszych firm na świecie. Amazon został założony przez Jeffa Bezosa w Bellevue w stanie Waszyngton 5 lipca 1994 roku. Firma zaczynała jako internetowy rynek książek, ale rozszerzyła swoją działalność o sprzedaż elektroniki, oprogramowania, gier wideo, odzieży, mebli, żywności, zabawek i biżuterii. W 2015 roku Amazon wyprzedził Walmart jako najcenniejszy sprzedawca detaliczny w Stanach Zjednoczonych pod względem kapitalizacji rynkowej. W 2017 r. Amazon przejął Whole Foods Market za 13,4 miliarda dolarów, co znacznie zwiększyło obecność Amazona jako fizycznego sprzedawcy detalicznego. W 2018 roku firma Bezos ogłosiła, że ​​jej dwudniowa usługa dostawy, Amazon Prime, przekroczyła 100 milionów subskrybentów na całym świecie. Amazon zajmuje się dystrybucją plików do pobrania i przesyłania strumieniowego wideo, muzyki i audiobooków za pośrednictwem swoich spółek zależnych Prime Video, Amazon Music, Twitch i Audible. Amazon ma również oddział wydawniczy Amazon Publishing, studio filmowe i telewizyjne Amazon Studios oraz spółkę zależną Amazon Web Services zajmującą się przetwarzaniem w chmurze. Produkuje elektronikę użytkową, w tym e-czytniki Kindle, tablety Fire, Fire TV i urządzenia Echo. Ponadto przejęcia Amazon obejmują Ring, Twitch, Whole Foods Market i IMDb. Wśród różnych kontrowersji firma była krytykowana za nadmierny zasięg nadzoru technologicznego, hiperkonkurencyjną i wymagającą kulturę pracy, unikanie podatków i praktyki antykonkurencyjne.

Strona internetowa: amazon.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Amazon.com. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.