Van de makers van de legendarische Candy Crush Saga komt Candy Crush Soda Saga! Unieke snoepjes, meer goddelijke bijpassende combinaties en uitdagende spelmodi boordevol paarse frisdrank en plezier! Dit verrukkelijke puzzelavontuur zal je honger naar plezier onmiddellijk lessen. Ga met Kimmy mee op haar sappige reis om Tiffi te vinden, door je een weg te banen door nieuwe dimensies van magische gameplay. Speel deze Sodalicious Saga alleen of speel met vrienden om te zien wie de hoogste score haalt! Maandelijkse seizoensupdates bieden unieke missies en spannende gameplay die je kunt verkennen! Voltooi missies om verder te komen in de seizoenspas en verdien beloningen en boosters om je te helpen in je Saga. Laat je competitieve kant zien in de Episode Race! Neem het op tegen andere spelers om te zien wie de levels het snelst kan voltooien en het snelst vooruitgang kan boeken. Of werk als team in de 4 op een rij-spelmodus waarin spelers samenwerken voor Sodalicious-beloningen!

Website: king.com

