Er is een nieuwe speler in de stad, de wiebelende, wiebelende Jelly Queen, en zij is hier om je uit te dagen voor een spelletje Candy Crush Jelly Saga! Wat je favoriete moves ook zijn, je kunt maar beter hopen dat ze Jellylicious genoeg zijn om het op te nemen tegen de machtige Jelly Queen. Het onstuitbare smeerbare spel! De nieuwe Candy Crush Jelly Saga zit vol prachtige spelmodi, features en eindbaasgevechten met de Jelly Queen! Speel als Jenny, laat je Jellylicious-moves zien en wissel om beurten van Candies tegen de wiebelende Jelly Queen. Elke lieve beweging zal meer Jelly verspreiden en degene die het meeste verspreidt, wint het level! Er zijn prachtige nieuwe snoepjes, een geweldige nieuwe booster en een dromerige boomtoppenwereld om te verkennen in het Candy Kingdom! Royal Championship is de nieuwe VS-modus in Candy Crush Jelly Saga. Spelers strijden 1:1 in snelle spelrondes in realtime! Win een grote bundel beloningen door een opeenvolgende winstreeks te voltooien en in de bovenste helft van het klassement te eindigen. Hoe hoger de positie, hoe groter de beloning! Heb jij wat nodig is? Speel deze prachtige saga alleen of speel met vrienden om te zien wie de hoogste score haalt!

Website: king.com

