Begin vandaag nog met het spelen van Candy Crush Saga – een legendarisch puzzelspel geliefd bij miljoenen spelers over de hele wereld. Met meer dan een biljoen gespeelde niveaus is dit leuke match 3-puzzelspel een van de populairste mobiele games aller tijden! Wissel en match snoepjes in dit smakelijke puzzelavontuur om door te gaan naar het volgende niveau voor dat zoete winnende gevoel! Los puzzels op met snel denken en slimme bewegingen, en word beloond met heerlijke regenboogkleurige watervallen en smakelijke snoepcombinaties! Plan je bewegingen door 3 of meer snoepjes op een rij te matchen en gebruik verstandig boosters om die extra plakkerige puzzels te overwinnen! Schiet op de chocolade en verzamel zoete snoepjes in duizenden niveaus, waardoor je gegarandeerd naar meer verlangt!

Website: king.com

