Match Arena is een leuk match-3-puzzelspel voor meerdere spelers in HTML5, gemaakt door The Pew Pew. Elke wedstrijd neem je het op tegen een andere speler van over de hele wereld! Voltooi een specifiek doel om alles te winnen terwijl je in realtime naar je tegenstander kijkt. Je hebt echter maar een bepaald aantal zetten in je drie-op-een-rij-spel, dus gebruik ze verstandig! Besturing: Muis - Klik om tegels te verwisselen en drie op een rij te matchen! Over de maker: Match Arena is gemaakt door The Pew Pew.

Website: poki.com

