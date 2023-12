King presenteert Pet Rescue Saga van de makers van Candy Crush Saga en Farm Heroes Saga! Combineer twee of meer blokken van dezelfde kleur om het level te voltooien en de huisdieren te redden! Het is jouw taak om combinaties te maken en de huisdieren te bevrijden, maar onthoud: de bewegingen zijn beperkt, dus plan ze zorgvuldig. Je puzzelvaardigheden worden getest met urenlang kubuszoekplezier! Daag jezelf uit voor deze raadselachtige saga in je eentje, of speel tegen je vrienden om te zien wie de beste score haalt!

Website: king.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Pet Rescue Saga. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.