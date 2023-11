Laat de vakantiebubbels barsten! In dit feestelijke arcadespel help je de elf van de Kerstman de besneeuwde lucht schoon te maken. Richt op een cluster van bijpassende stukken en laat de groep vallen om te scoren. Er zijn gele jingle bells, groene kerstbomen en paarse zuurstokken. Je kunt een kleurenbom gebruiken om een ​​hele groep te transformeren. In Bubble Charms Xmas ga je na elke 500 punten in level omhoog. Lanceer een vuurbal om elke bubbel op je pad te vernietigen. Om de steenblokkers te elimineren, moet je alle omliggende stukken verwijderen!

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Bubble Charms Xmas. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.