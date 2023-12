Yandex.Messenger is een platform waarmee medewerkers met elkaar kunnen communiceren. Gebruikers kunnen expresberichten verzenden, bellen en groepschats maken. Yandex Messenger is een veilige zakelijke messenger in een vertrouwde interface. We hebben de belangrijke functies van instant messengers gecombineerd en de noodzakelijke mogelijkheden voor zakelijk werk toegevoegd, bijvoorbeeld het uitnodigen van teams of afdelingen voor een groepschat. Het is gemakkelijker om aan projecten te werken als de contacten van alle collega's op één plek worden verzameld en chats met familie en vrienden niet afleiden van de taken.

Website: yandex.com

