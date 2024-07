Unwrap.ai is een AI-aangedreven feedbackanalyseplatform dat bedrijven helpt de behoeften van hun klanten te begrijpen en producten te bouwen waar klanten echt om geven. Door feedback van klanten om te zetten in bruikbare inzichten, stelt Unwrap.ai productteams in staat hun producten een boost te geven en de klanttevredenheid te vergroten. Een van de belangrijkste kenmerken van Unwrap.ai is de mogelijkheid om feedback te verzamelen van zowel publieke als private bronnen, waardoor handmatige inspanningen en spreadsheets overbodig worden. De AI-technologie identificeert automatisch belangrijke inzichten en patronen in de feedback, waardoor productteams een beter inzicht krijgen in de voorkeuren en prioriteiten van hun klanten. Dit inzicht kan vervolgens worden toegepast om de productroadmap te verbeteren en effectief prioriteit te geven aan de ontwikkeling van functies. Unwrap.ai biedt ook een berichtenfunctie waarmee bedrijven productverbeteringen rechtstreeks aan hun klanten kunnen aankondigen via bulk-e-mail, waarmee wordt aangetoond dat hun feedback is gehoord en dat er rekening mee is gehouden. Het platform biedt een gebruiksvriendelijk dashboard en aanpasbare waarschuwingen om ervoor te zorgen dat het product teams blijven op de hoogte van afwijkingen en drempels in hun feedbackgegevens. Daarnaast biedt Unwrap.ai een API waarmee bedrijven hun NLP-technologie op aangepaste manieren kunnen inzetten om aan hun specifieke behoeften te voldoen. Met Unwrap.ai kunnen bedrijven tijd en middelen besparen door het feedbackanalyseproces te stroomlijnen en hun technische middelen te maximaliseren. Het platform wordt ondersteund door investeerders van wereldklasse en is ontworpen om bedrijven te helpen de behoeften van hun klanten echt te begrijpen, waardoor ze buitengewone producten kunnen bouwen.

