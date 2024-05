Spenmo is dé betalingssoftware voor groeiende bedrijven. Wij zijn end-to-end software voor crediteuren die intern uitgavenbeheer, bedrijfskaarten, geautomatiseerde factuurbetalingen, goedkeuringsworkflows en boekhoudafstemming in een geïntegreerd overzicht brengt. Bedrijven die Spenmo gebruiken, besparen elke maand meer dan 50 uur en $ 10.000. Na voltooiing van het Y-Combinator-programma in 2020 is Spenmo sindsdien uitgegroeid tot meer dan 200 werknemers en heeft het meer dan US$ 85 miljoen aan durfkapitaal opgehaald bij toonaangevende investeerders zoals Y Combinator, Insight Partners, Addition, Salesforce, Global Founders' Capital en Alpha JWC.

