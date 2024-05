"The Pitch" is een startup-investeringspodcast waarin echte oprichters hun bedrijf pitchen aan durfkapitalisten en engelinvesteerders, met als doel financiering veilig te stellen. De show, gehost door Josh Muccio, biedt een kijkje in het fondsenwervingsproces, met echte pitches, feedback van investeerders en resultaten. Luisteraars kunnen verschillende startup-trajecten volgen en leren over de dynamiek van durfkapitaal. De podcast heeft oprichters geholpen miljoenen dollars op te halen en is beschikbaar op platforms als Apple Podcasts, Spotify en YouTube.

Website: thepitch.show

