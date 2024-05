KEBS is een businesssuite die is gebouwd om het leven van de professionele dienstverlening gemakkelijker te maken. Met dit moderne ERP kunnen bedrijven de lekkende kosten en middelen terugdringen en hun productiviteit en winstgevendheid tien keer zo groot maken. Organisaties kunnen, ongeacht hun omvang en schaal, hun dagelijkse taken stroomlijnen en automatiseren en met gemak een naadloze workflow creëren. Onze klanten over de hele wereld zijn onder de indruk van hoe KEBS het heeft gedaan - data tot één enkele bron van waarheid gemaakt - toegenomen personeelsbehoud met 76% - Zorgdragen voor een tijdige oplevering van projecten binnen het budget - Vergroot de omzet tot 5x keer dan voorheen - bracht meer transparantie binnen de organisatie - hebben hun werknemers meer verantwoordelijkheid gegeven - stelden hun klanten 10x beter tevreden dan voorheen KEBS is veelomvattend. Daarom is het de enige zakelijke suite die u ooit nodig zult hebben.

Website: kebs.ai

