Bnody is een softwarepakket waarmee u uw bedrijf beter kunt organiseren en runnen. Bnody ERP is een geavanceerde ERP-softwareoplossing die belangrijke turn-arounds opzet en organiseert in een proces dat wordt gecoördineerd met de technologie, middelen en activa van een onderneming, inclusief geweldige ERP-software. Van verkopen en aankopen tot cashflow, btw en rapportage: onze Business Cloud-functies ondersteunen elke stap van uw bedrijfsprocessen.

Website: bnody.com

