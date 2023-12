Coda is een cloudgebaseerde documenteditor, opgericht door Shishir Mehrotra en Alex DeNeui. Kantoren zijn gevestigd in Bellevue, San Francisco en Mountain View. De eerste softwareversie 1.0 werd gelanceerd in mei 2019. Voorheen was deze al meer dan vier jaar in een gesloten bètaversie. Coda biedt tekstverwerkings-, spreadsheet- en databasefuncties. Het is een canvas waarop spreadsheets, presentaties, apps en documenten samenkomen. De software kan worden geïntegreerd met services van derden, zoals Slack en Gmail. In 2017 haalde Coda $ 60 miljoen op. Greylock Partners, Khosla Ventures en General Catalyst namen deel aan de financiering, waarbij LinkedIn-medeoprichter Reid Hoffman en Hemant Taneja van General Catalyst toetrad tot de raad van bestuur.

Website: coda.io

