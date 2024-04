Bij TARGIT brengen we expertise naar belangrijke verticale markten om onze klanten te helpen datagestuurde beslissingen te nemen. Wij streven naar blijvende waarde met business intelligence (BI)- en analyseoplossingen die uw unieke doelstellingen en de processen ondersteunen die uw dagelijkse activiteiten ondersteunen. Ervaar liefde op het eerste gezicht met TARGIT Decision Suite, ons alles-in-één business intelligence (BI) en analyseplatform dat intuïtief, veelzijdig en toegankelijk is voor elke medewerker. TARGIT Decision Suite helpt bedrijven gegevens beter en sneller dan ooit tevoren te integreren, visualiseren en delen. Onze oplossing combineert de controle van een gecentraliseerde BI-oplossing met de flexibiliteit van een gedecentraliseerde oplossing met robuuste beveiliging en betrouwbaarheid. Bovendien kan het eenvoudig worden geïntegreerd met uw bestaande systemen en past het zich voortdurend aan uw behoeften aan, zelfs als uw organisatie groeit. Drie jaar op rij erkend als Global Leader in Vendor Credibility door Dresner en vijf jaar op rij als Leader in BI Excellence door BARC, zijn we er trots op dat we onze klanten kunnen ondersteunen door middel van voortdurende innovatie, inzichtelijke aanbevelingen en een bedrijfsmodel waarbij de mens voorop staat.

