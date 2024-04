BotSpace is een vroeg stadium, snelgroeiend B2B-platform waarmee bedrijven klantenondersteuning en betrokkenheid op WhatsApp kunnen automatiseren. Via onze geavanceerde software voor klantbetrokkenheid, gebouwd op de Business API van WhatsApp, kunnen bedrijven nu gepersonaliseerde gesprekken voeren, gemakkelijk toegankelijk zijn en in realtime met hun klanten communiceren - op schaal! Dit wordt mogelijk gemaakt door het gebruiksvriendelijke platform van BotSpace, dat in een mum van tijd operationeel is. Als gevolg hiervan hebben kleine en middelgrote bedrijven het platform snel omarmd en maken duizenden klanten in 13 landen nu binnen een jaar na de lancering gebruik van BotSpace.

