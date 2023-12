Airtable is een cloud-samenwerkingsdienst met hoofdkantoor in San Francisco. Het werd in 2012 opgericht door Howie Liu, Andrew Ofstad en Emmett Nicholas. Airtable is een hybride spreadsheet-database, met de kenmerken van een database maar toegepast op een spreadsheet. De velden in een Airtable-tabel zijn vergelijkbaar met cellen in een spreadsheet, maar hebben typen zoals 'checkbox', 'telefoonnummer' en 'vervolgkeuzelijst', en kunnen verwijzen naar bestandsbijlagen zoals afbeeldingen. Gebruikers kunnen een database maken, kolomtypen instellen, records toevoegen, tabellen aan elkaar koppelen, samenwerken, records sorteren en weergaven publiceren op externe websites.

Website: airtable.com

