FloQast, een aanbieder van een Finance and Accounting Operations Platform, gecreëerd door accountants voor accountants, stelt organisaties in staat boekhoudkundige uitmuntendheid te operationaliseren. FloQast wordt vertrouwd door meer dan 2.600 accountingteams – waaronder Twilio, Los Angeles Lakers, Zoom en Snowflake – en verbetert de manier waarop accountingteams werken, waardoor klanten de Financial Close-, Finance- en Accounting Operations- en Compliance-programma’s kunnen stroomlijnen en beheren. Met FloQast kunnen teams de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van AI-technologie gebruiken om elk aspect van de maandafsluiting te beheren, hun nalevingslasten te verminderen, auditklaar te blijven en de nauwkeurigheid, zichtbaarheid en samenwerking binnen de financiële functie te verbeteren. FloQast wordt consequent als nummer 1 beoordeeld op alle sites met gebruikersrecensies. Meer informatie vindt u op FloQast.com.

