Circula is een onkostenplatform voor alle betalingen van medewerkers: reiskosten, creditcards en personeelsbeloningen. Onze missie is om de financiële en loonadministratie te vereenvoudigen en tegelijkertijd compliance te garanderen door middel van slimme automatiseringen, zodat werknemers hun beste werk kunnen doen. Met Circula bespaart u tot 80% tijd op het gebied van boekhouding en wordt u een productieve zakenpartner binnen uw organisatie . Transact Payments Malta Limited is naar behoren geautoriseerd en gereguleerd door de Malta Financial Services Authority als financiële instelling onder de Financial Institution Act 1994. Registratienummer C 91879.

Website: circula.com

