Direct Messages are the private side of X. You can use Direct Messages to have private conversations with people about posts and other content.

Nettside: twitter.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet X Messages. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.