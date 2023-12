Et nytt sosialt nettverk for et mer åpent internett, basert på syndikerte feeds. Hvordan virker det? Hver bruker har sin egen kalaksi - et sted hvor planeter kan lages. Planeter fungerer både som en tidslinje (hvor du kan legge ut og poste på nytt), og som aggregatorer for interne og eksterne feeder. Hver planet eksporterer også sin egen RSS-feed slik at innholdet ditt enkelt kan nås fra andre steder. Du kan abonnere på andre brukeres planeter, samt standard RSS/Atom-feeder. Nytt innhold vil automatisk bli publisert til abonnerte planeter. Du kan også stjerne og kommentere alle innlegg, opprette private eller begrensede planeter og etablere vennskap med andre brukere for å dele privat innhold.

Nettside: kalaksi.com

