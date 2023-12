Telegram er en skybasert direktemeldings-, videotelefoni- og tale over IP-tjeneste med ende-til-ende-kryptering kun for hemmelig chat. Telegram-klientapper er tilgjengelige for Android, iOS, Windows Phone, Windows, macOS og GNU/Linux og har sin opprinnelse i Russland i 2013. Brukere kan sende meldinger og utveksle bilder, videoer, klistremerker, lyd og filer av alle typer. Telegrams klientsidekode er fri programvare, mens serversidekoden er lukket kildekode og proprietær. Tjenesten gir også APIer til uavhengige utviklere. Fra april 2020 hadde Telegram 400 millioner månedlige aktive brukere. En kunngjøring på den tiden inkluderte et løfte om å implementere sikre gruppevideosamtaler senere i 2020. Standardmeldinger og media bruker klient-server-kryptering under overføring. Disse dataene er også kryptert i hvile, men kan nås av Telegram-utviklere, som har krypteringsnøklene. I tillegg tilbyr Telegram ende-til-ende krypterte samtaler og valgfrie ende-til-ende krypterte "hemmelige" chatter mellom to online-brukere på smarttelefonklienter. Desktop-klientene (unntatt macOS-klienten) har imidlertid ikke ende-til-ende-kryptering, og ende-til-ende-kryptering er heller ikke tilgjengelig for grupper, supergrupper eller kanaler. Telegram har forsvart mangelen på allestedsnærværende ende-til-ende-kryptering ved å hevde at online-backupene som ikke bruker kryptering på klientsiden er "den sikreste løsningen som er mulig for øyeblikket," til tross for flere andre chat-tjenester som Signal, Matrix og WhatsApp tilbyr ende-til-ende-kryptering på alle plattformer.

Nettside: telegram.org

