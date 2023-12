Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Messenger med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Facebook Messenger (ofte kjent som Messenger) er en amerikansk meldingsapp og plattform utviklet av Facebook, Inc. Opprinnelig utviklet som Facebook Chat i 2008, fornyet selskapet sin meldingstjeneste i 2010, og ga deretter ut frittstående iOS- og Android-apper i august 2011 og frittstående Facebook Portal-maskinvare for Messenger-baserte anrop i Q4 2018. Senere har Facebook lansert et dedikert nettstedgrensesnitt (Messenger.com), og skilt meldingsfunksjonaliteten fra Facebook-hovedappen, slik at brukere kan bruke nettgrensesnittet eller laste ned en av de frittstående appene. I april 2020 ga Facebook offisielt ut Messenger for Desktop, som støttes på Windows 10 og macOS og distribueres på henholdsvis Microsoft Store og App Store. Brukere kan sende meldinger og utveksle bilder, videoer, klistremerker, lyd og filer, samt reagere på andre brukeres meldinger og samhandle med roboter. Tjenesten støtter også tale- og videosamtaler. De frittstående appene støtter bruk av flere kontoer, samtaler med valgfri ende-til-ende-kryptering og spilling.

Nettside: messenger.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Messenger. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.