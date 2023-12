WhatsApp Messenger, eller ganske enkelt WhatsApp, er en amerikansk freeware, meldingstjeneste på tvers av plattformer og Voice over IP (VoIP)-tjeneste som eies av Facebook, Inc. Den lar brukere sende tekstmeldinger og talemeldinger, foreta tale- og videosamtaler og dele bilder , dokumenter, brukerplasseringer og andre medier. WhatsApps klientapplikasjon kjører på mobile enheter, men er også tilgjengelig fra stasjonære datamaskiner, så lenge brukerens mobile enhet forblir koblet til Internett mens de bruker skrivebordsappen. Tjenesten krever at brukere oppgir et standard mobilnummer for å registrere seg med tjenesten. I januar 2018 ga WhatsApp ut en frittstående bedriftsapp rettet mot småbedriftseiere, kalt WhatsApp Business, for å tillate selskaper å kommunisere med kunder som bruker standard WhatsApp-klienten. Klientapplikasjonen ble laget av WhatsApp Inc. i Mountain View, California, som ble kjøpt opp av Facebook i februar 2014 for omtrent 19,3 milliarder USD. Den ble verdens mest populære meldingsapplikasjon innen 2015, og har over 2 milliarder brukere over hele verden fra februar 2020. Den har blitt det primære middelet for elektronisk kommunikasjon i flere land og steder, inkludert Latin-Amerika, det indiske subkontinentet og store deler av Europa og Afrika.

Nettside: whatsapp.com

