Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Truecaller med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Truecaller er en smarttelefonapplikasjon som har funksjoner for oppringeridentifikasjon, samtaleblokkering, flash-meldinger, samtaleopptak, Chat og tale ved å bruke internett. Det krever at brukere oppgir et standard mobilnummer for å registrere seg med tjenesten.

Nettside: truecaller.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Truecaller. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.