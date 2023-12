If This Then That, også kjent som IFTTT, er en gratis nettbasert tjeneste som lager kjeder av enkle betingede utsagn, kalt applets. En applet utløses av endringer som skjer innenfor andre nettjenester som Gmail, Facebook, Telegram, Instagram eller Pinterest. For eksempel kan en applet sende en e-postmelding hvis brukeren tvitrer ved hjelp av en hashtag, eller kopierer et bilde på Facebook til en brukers arkiv hvis noen tagger en bruker i et bilde. I tillegg til den nettbaserte applikasjonen kjører tjenesten på iOS og Android. I februar 2015 ga IFTTT nytt navn til den opprinnelige applikasjonen til IF, og ga ut en ny pakke med apper kalt Do, som brukere kan lage snarveisapplikasjoner og handlinger med. Fra 2015 laget IFTTT-brukere rundt 20 millioner oppskrifter hver dag. Alle funksjonene til Do-pakken med apper har siden blitt integrert i en redesignet IFTTT-app.

Nettside: ifttt.com

