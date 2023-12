Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Threema med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Threema er en ende-til-ende-kryptert direktemeldingsapplikasjon for iOS, Android og Windows Phone. Programvaren er basert på prinsippene for personvern ved design, og tjenesten krever ikke at brukere oppgir et telefonnummer eller annen personlig identifiserbar informasjon: Threema-appen kan brukes anonymt. I tillegg til tekstmeldinger kan brukere foreta taleanrop, sende multimedia, plasseringer, talemeldinger og filer. Ved å bruke nettappen «Threema Web» kan tjenesten brukes på PC-er.Threema er utviklet av det sveitsiske selskapet Threema GmbH. Serverne er lokalisert i Sveits og utviklingen er basert i Pfäffikon SZ. Per april 2017 hadde Threema 4,5 millioner brukere. Fra januar 2019 ble forretningsversjonen, Threema Work, brukt av 3.000 bedrifter og organisasjoner.

Nettside: threema.ch

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Threema. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.