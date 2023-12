Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Asana med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Asana er en nett- og mobilapplikasjon utviklet for å hjelpe team med å organisere, spore og administrere arbeidet sitt. Forrester, Inc. rapporterer at "Asana forenkler teambasert arbeidsledelse." Den er produsert av selskapet med samme navn. (Asana, Inc.) Det ble grunnlagt i 2008 av Facebook-medgründer Dustin Moskovitz og eks-Google, eks-Facebook-ingeniør Justin Rosenstein, som begge jobbet med å forbedre produktiviteten til ansatte på Facebook. Produktet ble lansert kommersielt i april 2012. I desember 2018 ble selskapet verdsatt til 1,5 milliarder dollar.

Nettside: asana.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Asana. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.