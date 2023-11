Støtt skaperne du elsker direkte. Kontroller innholdet ditt og unngå algoritmene. Lokalbefolkningen er bygget fra grunnen av for å ivareta behovene til skapere, og selger ikke dataene dine, og skapere har enestående eierskap over deres. Med funksjoner som live-streaming med chat, fellesskapsfeeder og innlegg, og innholdsbiblioteker for video og lyd, er Locals-appen en alt-i-ett-løsning for å samhandle med innholdet du elsker, samtidig som den direkte støtter uavhengigheten til fellesskapene og skapere du bryr deg om. Makt til folket. Ikke plattformen. På lokalbefolkningen.

Nettside: locals.com

