Programvare for brukerforskning - Mest populære apper

For å bli kategorisert under brukerundersøkelser, må et produkt: Gi verktøy for å engasjere kunder og/eller besøkende i virkelige merkevareinteraksjoner digitalt, personlig eller en blanding av begge. Aktiver målretting av nåværende kunder/brukere for tilbakemeldinger eller innhenting av tilbakemeldinger fra eksterne målgrupper. Tillat umiddelbar tilbakemelding for å samle rettidige meninger om spesifikke aspekter ved kjøperens reise og individuelle omstendigheter. Inkluder funksjoner eller integrer med verktøy som hjelper til med merking, sortering og deling av individuelle intervjuer og svar for analyse, og forenkler informerte optimaliseringsbeslutninger av organisasjoner.