Blitzllama er en brukerinnsiktsplattform som hjelper produktteam med å bygge bedre produkter. Blitzllama har tre produkttilbud: * Undersøkelser i produktet lar deg målrette mot spesifikke brukere og fange deres sanntidsinnsikt rett i produktet ditt. Undersøkelser i produktet er en fin måte å kontinuerlig optimalisere brukerreiser, validere produktideer med brukerinnspill og avdekke årsaker til kundefragang. * AI-analyse kategoriserer ikke bare svar i emner og følelser, men utfører også kryssspørsmål og korrelasjonsanalyser for å gi undersøkelsesinnsikt. Alle tilbakemeldingsdata lagres i et enkelt depot, som er flott for å søke og analysere historisk tilbakemelding. * Konsepttester lar deg stille spørsmål mens brukere samhandler med nye prototyper eller modeller for å samle viktig innsikt før oppdagelsen.

