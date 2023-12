Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Hotjar med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Hotjar er et atferdsanalyseselskap som analyserer bruk av nettsider, og gir tilbakemelding gjennom verktøy som varmekart, øktopptak og undersøkelser. Den fungerer med nettanalyseverktøy som Google Analytics for å gi et innblikk i hvordan folk navigerer på nettsider, og hvordan kundeopplevelsen deres kan forbedres. Hotjar ble grunnlagt i 2014, og drives helt eksternt av over 100 teammedlemmer i 20 land og brukes på over 500 000 nettsteder over hele verden.

