UXReality is an inclusive AI-powered app for creating your own universe of user behavior data. It has all mobile behavior tracking features such as heatmap, gaze plot, emotions, voice, scroll and click flows recordings with webcam Eye Tracking, Emotion Measurement, and Surveys.

Kategorier :

Nettside: uxreality.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet UXReality. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.