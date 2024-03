Kantar Marketplace er en automatisert markedsundersøkelsesplattform designet for innsiktsfagfolk, markedsførere og byråer som ønsker å teste, lære og bevege seg raskere. Plattformen er bygget på et grunnlag av bransjeledende ekspertise og velprøvde metoder, og leverer resultater på timer, ikke dager. Den har en rekke forbrukerinnsiktsverktøy, inkludert både spørreundersøkelser og AI-baserte forskningsløsninger. Våre best-in-class analytics dashboards gir deg kontroll over visningen, slik at du kan tolke resultatene uten problemer. Sammenlign resultater på tvers av tester eller i forhold til våre normer. Plattformen er bygget for å tilpasse seg dine behov, slik at du kan benytte deg av riktig mengde støtte for hvert prosjekt, ved å velge mellom selvbetjening, veiledet selvbetjening og eksperttjenester. Tilgjengelig i 70+ markeder over hele verden.

