67 % av folk som begynner å fylle ut et elektronisk skjema, fyller ikke ut det. Zuko er et verktøy for analyse og optimering av skjemaer og kassen på nettet som hjelper deg med å redusere avbrudd og øke konverteringer ved å gjøre skjemaet ditt best mulig. * Forstå når, hvor og hvorfor besøkende forlater skjemaene dine. * Få data på hvert skjemafelt for å identifisere hvor UX-problemene dine er. * Begynn å spore innen minutter - ingen utvikler nødvendig. * Enklere og raskere å spore skjemaer enn Google Analytics Få svar på disse spørsmålene og mer: * Hvilke felt får de besøkende til å forlate? * Hvordan flyter besøkende gjennom skjemaet? * Hvilke feilmeldinger vises, og hvor ofte? * Hvordan varierer besøksatferd fra enhet til enhet? * Er formen min ødelagt? Når skjedde det?

