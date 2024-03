Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for MarketDial med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

MarketDial er ledende innen offline A/B-testing for fysisk detaljhandel. Bedrifter bruker MarketDials programvare for å designe og analysere ethvert eksperiment i butikken. MarketDials tilpassede tester lar enhver detaljhandelspersonell svare på kritiske spørsmål om virksomheten deres. For eksempel: Hvor godt vil dette nye produktet fungere på nettstedet mitt? Vil kampanjen min føre til økt salg? Hvis jeg øker prisen på utvalgte varer, vil det drive bort kundene mine? Har investeringen vår i ny skilting på stedet trukket inn ny virksomhet? Førte vårt nye opplæringsprogram for ansatte til høyere salg eller CSAT? MarketDial er en programvareløsning som er ulik noen annen. Den er designet for å være enkel for alle å lage, implementere og analysere en nøyaktig test i butikk.

Nettside: marketdial.com

