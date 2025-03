BotStacks

botstacks.ai

BotStacks er en full stack konversasjons-AI-plattform som tilbyr en pakke med verktøy for å bygge, distribuere og administrere GenAI chatbots for ulike applikasjoner. Den gir funksjoner som et dra-og-slipp-grensesnitt for utforming av chatbot-arbeidsflyter, naturlige språkbehandlingsmuligheter for å forstå brukerinndata, integrasjoner med populære meldingsplattformer som WhatsApp, analyser for overvåking av chatbot-ytelse og distribusjonsalternativer for både web- og mobilmiljøer. Vi har alle sett den typiske chatboten på nettstedet. Heldigvis overgår det generative AI som har potensialet til å oppnå langt hva disse grunnleggende chatbotene kan gjøre alene. BotStacks går ett skritt videre ved å aktivere avanserte chat-funksjoner slik at disse neste generasjons chatbotene kan realiseres av kunder direkte fra mobilapplikasjonene. BotStacks baner vei for at GenAI Chatbots kan distribueres på tvers av flere bedriftsplattformer som en måte å automatisere forretningsprosesser.