Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for SpringCM med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

SpringCM er en sikker skyplattform som administrerer salgskontrakter og alle typer dokumenter på tvers av desktop, mobil og partnerapplikasjoner som Salesforce. SpringCM styrer hele kontraktens livssyklus med avanserte arbeidsflyter som automatiserer manuelle oppgaver og komplekse prosesser. Bygget på sin egen skyinfrastrukturplattform, er SpringCM et innholdsleveringsnettverk for ytelse, tilgjengelighet og sikkerhet. Bedriftshovedkvarteret ligger i Chicago, Illinois. I 2016 åpnet SpringCM to nye kontorer i San Francisco og London, og i 2018 åpnet SpringCM et kontor i Bucuresti. Den har mottatt flest 5-stjerners anmeldelser av alle Salesforce AppExchange-partnere for Contract Management. 31. juli 2018 annonserte DocuSign planer om å kjøpe SpringCM for 220 millioner dollar. 4. september 2018 kjøpte DocuSign SpringCM Solution.

Nettside: springcm.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet SpringCM. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.