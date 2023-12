Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Fastmail med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Fastmail er en e-posttjeneste som tilbyr betalte e-postkontoer for enkeltpersoner og organisasjoner. Den leveres på 36 språk til kunder over hele verden av Fastmail Pty Ltd, et selskap lokalisert i Melbourne, Victoria, Australia. Selskapet ble kjøpt opp av Opera Software i 2010. Den 26. september 2013 annonserte Fastmail at det hadde delt seg fra Opera og ble en privateid uavhengig selskap. Dens hovedservere er lokalisert i New York City og Amsterdam; en tidligere sikkerhetskopiplassering på Island blir erstattet av serverplasseringen i Amsterdam.

Nettside: fastmail.com

