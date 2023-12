Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Nielsen med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

The Nielsen Corporation, selvrefererende kjent som The Nielsen Company, og tidligere kjent som ACNielsen eller AC Nielsen, er et globalt markedsundersøkelsesfirma, med verdensomspennende hovedkontor i New York City, USA. Regionalt hovedkvarter for Nord-Amerika ligger i Chicago.

Nettside: nielsen.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Nielsen. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.