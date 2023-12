Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Barnes & Noble med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Barnes & Noble Booksellers er en amerikansk bokhandler. Det er et Fortune 1000-selskap og bokhandleren med det største antallet utsalgssteder i USA. Per 7. mars 2019 driver selskapet 627 butikker i alle 50 amerikanske stater. I august 2019 kjøpte Elliott Management Corporation selskapet. Barnes & Noble opererer hovedsakelig gjennom sin Barnes & Noble Booksellers-kjede av bokhandlere. Selskapets hovedkvarter er på 122 Fifth Avenue i New York City. Etter en rekke fusjoner og konkurser i den amerikanske bokhandelsbransjen siden 1990-tallet, står Barnes & Noble alene som USAs største nasjonale bokhandelskjede. Tidligere drev Barnes & Noble kjeden med små B. Dalton Bookseller-butikker i kjøpesentre inntil de annonserte avviklingen av kjeden. Selskapet var også en av landets største ledere av lærebokbutikker på høyskoler lokalisert på eller i nærheten av mange høyskoler da den divisjonen ble skilt ut som et eget offentlig selskap kalt Barnes & Noble Education i 2015. Selskapet er kjent av sine kunder for store utsalgssteder, hvorav mange inneholder en kafé som serverer Starbucks-kaffe og andre forbruksvarer. De fleste butikker selger bøker, magasiner, aviser, DVDer, grafiske romaner, gaver, spill, leker, musikk og Nook e-lesere og nettbrett.

Nettside: barnesandnoble.com

